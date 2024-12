As festas de fim de ano são uma excelente oportunidade para quem deseja montar barracas de vendas para uma renda extra ou armar tendas familiares na praia para aproveitar o Réveillon. Porém, além da autorização da prefeitura, que já disponibilizou edital para inscrições, é preciso ficar atento a necessidade de ligações na rede elétrica e a solicitação da ligação provisória à Energisa Paraíba.

As ligações provisórias são necessárias para a segurança do cliente, evitando assim, ligações clandestinas, que possam causar curtos ou sobrecargas na rede. O serviço deve ser solicitado à Energisa com antecedência mínima de até dois dias úteis.

O cliente deve ir até uma agência da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, apresentar RG, CPF, e obrigatoriamente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), além da relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento com suas respectivas potências, em watts ou kilowatts.

O gerente comercial e de combate às perdas da Energisa, Danillo Lelis, alerta que a ligação provisória é uma forma de garantir a segurança e evitar choques elétricos e acidentes fatais, além de ter o serviço regularizado e sem o risco de ser autuado por furto de energia que é crime previsto em lei.

“Quem deseja abrir esses comércios temporários precisa solicitar de forma antecipada a ligação provisória e seguir todas as normas de segurança. Não façam ligações clandestinas, pois trazem risco não só para quem pratica, mas para todas as pessoas ao redor do comércio, podendo gerar falta de energia na localidade por sobrecarga e sérios riscos de acidentes por choques elétricos”, orienta o gerente.

Canais de atendimento

Gisa: gisa.energisa.com.br

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 083 0196