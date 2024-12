O presidente Lula (PT) lidera em todos os cenários em que aparece para a disputa de 2º turno das eleições de 2026, segundo nova pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12).

Em um dos quadros possíveis, Lula venceria Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 52%, contra 26% do governador de São Paulo, se o pleito fosse hoje, de acordo com o levantamento.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030. Apesar disso, a pesquisa o incluiu em um cenário com Lula, no qual teria 35% contra 51% do atual presidente da República. O levantamento não incluiu cenários de primeiro turno.

Lula também vence, em simulações de segundo turno, Pablo Marçal (PRTB) e Ronaldo Caiado (União Brasil), este último declarado inelegível nesta quarta (11) por oito anos pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político, em decisão contra a qual ainda cabe recurso.

Contra o influenciador, o mandatário teria 52% contra 27%, e contra o governador goiano, 54% contra 20%.

CENÁRIOS PARA 2026

Lula 52 x 26 Tarcísio;

Lula 54 x 20 Caiado;

Haddad 44 x 25 Tarcísio;

Haddad 45 x 19 Caiado;

Lula 51 x 35 Bolsonaro.

A empresa de pesquisa e consultoria entrevistou presencialmente nesta rodada 8.598 eleitores com 16 anos ou mais do dia 4 até a última segunda-feira (9). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Os resultados vêm ao mesmo tempo da manutenção da estabilidade na avaliação de seu governo prestes a completar dois anos, segundo a Quaest. Avaliam a gestão petista positivamente 33%, ante 31% que opinam negativamente, e 34% que a consideram regular. Ainda 2% não souberam ou não quiseram responder.

Foram testados, no total, oito cenários para 2026, quatro com a presença de Lula, e outros quatro caso o candidato petista seja Fernando Haddad. O ministro da Fazenda também lidera contra os mesmos adversários, apesar de ter menos vantagem.

Haddad teria 44% em disputa contra Tarcísio, que registrou 25%. Contra Bolsonaro, marcou 42% contra 35% do ex-chefe do Executivo e manteve patamares semelhantes contra Marçal e Caiado.

Ainda, para 52% dos entrevistados (eram 58% em outubro), Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026. Caso não concorra, 27% consideram que o ministro da Fazenda deveria ser o postulante do governo. Outros 17% citam Ciro Gomes (PDT) e 14%, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Do outro lado do espectro, 21% acreditam que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seria a candidata mais forte contra Lula, caso Bolsonaro continue inelegível. Em seguida vem Marçal com 18% e Tarcísio, com 17%.

O atual presidente também tem vantagem diante dos adversários envolvendo o potencial de votos a receber. Segundo a Quaest, 52% o conhecem e votariam nele, ante 45% que não o escolheriam e 3% que dizem não saber quem ele é.

Bolsonaro, por outro lado, registra 57% de eleitores que o conhecem, mas não o escolheriam. Votariam nele 37%, e 6% dizem não conhecê-lo.

No mesmo patamar de Bolsonaro encontra-se Haddad, que tem 52% de eleitores refratários à sua possível candidatura, ante 31% que o conhecem e o apoiariam.

*MATHEUS TUPINA/Folhapress