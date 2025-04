Saiba o que foi destaque nesta Quinta-feira Santa no ParaibaOnline

Acompanhe abaixo as notícias que foram destaque em nosso noticiário.

Efeitos do calor extremo: exaustão, queimaduras e desmaios

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/04/17/efeitos-do-calor-extremo-exaustao-queimaduras-e-desmaios/

Confira o que abre e o que fecha em João Pessoa no feriadão

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/confira-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-joao-pessoa-no-feriadao/

Veja o que abre e o que fecha no feriadão em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-feriadao-em-campina-grande/

Na Semana Santa, goma de mandioca movimenta a Feira Central com tradição e sabor

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/na-semana-santa-goma-de-mandioca-movimenta-a-feira-central-com-tradicao-e-sabor/

Petrobras promove nova redução no preço do óleo diesel

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/04/17/petrobras-promove-nova-reducao-no-preco-do-oleo-diesdel/

Podcast: aprenda a preparar um delicioso peixe ao molho

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/podcast-aprenda-a-preparar-um-delicioso-peixe-ao-molho/

Moradores de Pilar têm sintomas de intoxicação após consumo de peixe distribuído pela prefeitura

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/moradores-de-pilar-tem-sintomas-de-intoxicacao-apos-consumo-de-peixe-distribuido-pela-prefeitura/

Homem em situação de rua é morto com mais de 20 tiros em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/04/17/homem-em-situacao-de-rua-e-morto-com-mais-de-20-tiros-em-joao-pessoa/

´Azul´ destaca potencial de Campina Grande e renova parceria

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/04/17/azul-destaca-potencial-de-campina-grande-e-renova-parceria/

Papa Francisco visitou presídio em Roma nesta Quinta-feira Santa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/04/17/papa-francisco-visitou-presidio-em-roma-nesta-quinta-feira-santa/

Dom Dulcênio alerta os padres sobre o risco do ´executivo do sagrado´

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/dom-dulcenio-alerta-os-padre-sobre-o-risco-do-executivo-do-sagrado/

Censo 2022: Um terço da população urbana no Brasil vive em ruas sem árvore

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/04/17/censo-2022-um-terco-da-populacao-urbana-no-brasil-vive-em-ruas-sem-arvore/

Aplicativo: Instagram testa ferramenta para usuário compartilhar localização

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2025/04/17/aplicativo-instagram-testa-ferramenta-para-usuario-compartilhar-localizacao/

Variação de quase 250% no preço do quilo do pão em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/04/17/variacao-de-quase-250-no-preco-do-quilo-do-pao-em-campina-grande/

Comentário: pressão por denição de chapas majoritárias na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/comentario-pressao-por-definicao-de-chapas-majoritarias-na-paraiba/

Criminosos explodem caixa eletrônico na Prefeitura de Massaranduba

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/04/17/criminosos-explodem-caixa-eletronico-na-prefeitura-de-massaranduba/

Leia também:

Veja os destaques recentes no ´Brasileirão´ da Série A

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/veja-os-destaques-recentes-no-brasileirao-da-serie-a/

Notícias que repercutem pelo Brasil nesta 5a feira

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/04/17/noticias-que-repercutem-pelo-brasil-nesta-5a-feira/

Aparte: gastos sociais do governo federal ´dão um salto´

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/04/17/aparte-gastos-sociais-do-governo-federal-dao-um-salto/

Tecnologia: aplicativos ajudam pais a monitorar o que filhos fazem nas redes sociais

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2025/04/17/tecnologia-aplicativos-ajudam-pais-a-monitorar-o-que-filhos-fazem-nas-redes-sociais/

Veja o que foi destaque nesta quarta-feira no ParaibaOnline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/04/17/veja-o-que-foi-destaque-nesta-quarta-feira-no-paraibaonline-3/