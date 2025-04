Variação de quase 250% no preço do quilo do pão em Campina Grande

Uma pesquisa realizada neste mês pelo Procon de Campina Grande identificou uma variação de 246,67% no preço do quilo do pão de forma e de 93,28% no quilo do pão francês. A pesquisa foi realizada nas 20 padarias e panificadoras mais frequentadas pelos campinenses.

A Pesquisa de Pão do Procon Municipal realizada em abril e divulgada nesta quarta-feira, 16, aponta os preços que estão sendo cobrados no quilo de três tipos de pães: pão francês, pão de forma e o pão usado para fazer cachorro-quente, por estabelecimento comercial.

A pesquisa também apresenta os pontos de venda com preços mais atrativos e os respectivos endereços desses estabelecimentos.

Variação

De acordo com o levantamento do Procon-CG, a maior variação entre o menor e o maior preço do pão foi identificada no quilo do pão de forma: 246,67%. O produto pode ser encontrado no menor preço por R$ 12,00 na Panificadora Maranata, localizada na rua Quinze de Novembro, 832, bairro Conceição. O maior preço foi de R$ 41,60, na padaria São Francisco, localizada na rua João da Silva Pimentel, 362, também no bairro Conceição.

É importante ressaltar que, no caso das panificadoras e padarias que não vendem o pão de forma por quilo, a equipe do Procon-CG realizou os cálculos com base nas indicações do peso, presentes no rótulo da embalagem de cada produto.

Já no preço do quilo do pão francês, o tipo mais consumido pelo campinense, a variação de valores cobrados entre os estabelecimento visitados chega a 93,28%. No estudo, o menor preço do produto foi encontrado na Panificadora Maranata, localizada na rua Quinze de Novembro, 832, no bairro Conceição, vendido por R$ 11,90. O maior preço foi identificado na padaria São Francisco, localizada na Rua João da Silva Pimentel, 362, bairro Conceição, onde o produto custa R$ 23,00.

Pão de cachorro-quente

O preço do quilo do pão usado para cachorro-quente apresentou uma variação de 110,08%, entre o menor e o maior valor cobrado nas padarias e panificadoras visitadas pelo Procon-CG.

Na pesquisa, o produto pode ser comprado pelo menor preço de R$ 11,90, na Panificadora Maranata ou pelo maior preço de R$ 25,00, na padaria Pastianne’s, localizada na rua Doutor João Pequeno, 508, bairro do Catolé.

De acordo com o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, com a realização de pesquisa de preços, o consumidor pode conseguir uma boa economia ao final do mês, tendo em vista que o pão é um item sempre presente na mesa da população.

Para ter acesso aos dados da pesquisa acesse https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/