Podcast: aprenda a preparar um delicioso peixe ao molho

No quadro Na Cozinha, dentro do Conexão Caturité, o professor de gastronomia Júlio César Vilar trouxe uma receita especial e muito pedida pelos ouvintes: peixe ao molho, perfeito para a Semana Santa.

Além de ensinar a escolher um bom peixe — observando olhos brilhantes, escamas firmes, guelras vermelhas e odor fresco — Júlio deu o passo a passo de um preparo simples e saboroso.

A receita leva filé de peixe (como merluza, cação ou meca), cebola, tomate, pimentões coloridos, alho, leite de coco, creme de leite, coentro, limão, colorífico, sal e pimenta-do-reino.

O segredo está no cozimento lento, sem adicionar água, para preservar o sabor dos ingredientes.

O prato ainda pode ser enriquecido com legumes cozidos no vapor como batata, cenoura, chuchu e couve-flor, adicionados no final da preparação para um toque nutritivo e colorido.

Ouça o podcast e aprenda a receita.