Notícias que repercutem pelo Brasil nesta 5a feira

Planalto recorre por extradição de bolsonarista da Espanha, EUA afirmam que produto chinês terá taxa de até 245% e outras notícias para começar esta quinta-feira (17).

STF

Embate de Moraes com Espanha tem uso político de bolsonaristas, e governo Lula recorre por extradição. Influenciador Oswaldo Eustáquio, alvo de dois mandados de prisão, está fora do Brasil desde 2023.

GUERRA COMERCIAL

Carro elétrico e seringa da China pagarão tarifa de até 245%, diz governo dos EUA. Valor é resultado da soma da sobretaxa de 145% a outras alíquotas de 100% que já eram cobradas de produtos específicos.

GUERRA COMERCIAL

Empresas de chips de Taiwan sofrem impacto de guerra comercial entre China e EUA. Chineses e americanos dependem de Taiwan para semicondutores, e estão adotando abordagens diferentes para lidar com efeitos das tarifas.

ABIN

PF toma depoimento de diretor-geral da Abin de Lula decidida a indiciá-lo. Luiz Fernando Corrêa, atual chefe da agência, está intimado a depor nesta quinta (17); ex-número 2 do órgão, outro a ser ouvido, também deve ser indiciado.

GOVERNO LULA

Lula visita obra em rodovia e ouve cobrança de policial ferroviário por promessa feita em 2009. Ao lado de ministros, presidente esteve em trecho da Via Dutra, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15).

CONGRESSO NACIONAL

Líder do PL diz que Bolsonaro dará aval a novo texto da anistia mesmo do hospital. Ex-presidente está na UTI desde domingo, quando fez nova cirurgia do abdômen.

SAÚDE

Anvisa decide que venda de Ozempic exige retenção de receita. Medida busca evitar uso fora das indicações aprovadas na bula, diz agência.

CIÊNCIA

Cientistas encontram a evidência mais forte até agora de vida em um planeta alienígena. Telescópio Webb encontrou impressões químicas de gases que na Terra são produzidos apenas por processos biológicos; cientistas pedem cautela com conclusões.

FUTEBOL

Comunicações de três bets concorrentes reforçaram suspeita da PF sobre cartão de Bruno Henrique. Segundo a polícia, uma das empresas chegou a suspender o pagamento dos prêmios em virtude da suspeita de fraude.

CELEBRIDADES

Polícia divulga vídeo em que descobre corpos de Gene Hackman e mulher. Filhos do ator de ‘Operação França’ e ‘Os Imperdoáveis’ tentavam barrar divulgação das imagens ao público.

*folhapress