´Azul´ destaca potencial de Campina Grande e renova parceria

Levantamento da empresa Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, realça o impacto positivo do São João de Campina Grande no turismo paraibano.

A cidade se consolidou como uma aposta estratégica para a Companhia, registrando crescimento de mais de 15 vezes no número de clientes que compraram passagens aéreas e pacotes, e de quase 10 vezes no faturamento das vendas no período de festas juninas, entre 2023 e 2024, informou a assessoria da Azul.

A Azul patrocina a festa este ano novamente e reforça o slogan de Campina Grande de possuir o “Maior São João do mundo”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza