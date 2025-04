Aparte: gastos sociais do governo federal ´dão um salto´

Os gastos com assistência social deram um ´salto´ no terceiro mandato do presidente Lula, após o crescimento verificado durante a pandemia de covid-19.

Levantamento divulgado pelo jornal Valor Econômico mostrou que as despesas foram turbinadas pelo aumento do valor médio do Bolsa Família e do crescimento das concessões do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os desembolsos com assistência social passaram de 6,8% do total de despesas executadas do Orçamento em 2017 para mais de 13% nos dois primeiros anos do governo atual.

Em 2024, os gastos sociais superaram R$ 285 bilhões.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/e-preciso-ler-a-biblia/