Homem em situação de rua é morto com mais de 20 tiros em João Pessoa

Um homem foi morto com mais de 20 tiros na noite da quarta-feira (16), no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, a vítima seria uma pessoa em situação de rua.

O homicídio ocorreu em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, o homem teria ido ao local para comprar entorpecentes quando foi surpreendido pelos disparos.

Ainda conforme as investigações preliminares, há suspeita de que o crime tenha sido motivado por furtos praticados pela vítima na região.

Até o momento, ninguém foi preso, e o caso segue sob investigação.