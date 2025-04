Censo 2022: Um terço da população urbana no Brasil vive em ruas sem árvore

Cerca de um terço da população urbana do Brasil, aproximadamente 58,7 milhões de pessoas, morava em ruas sem ao menos uma árvore em 2022. Entre os 114,9 milhões vivendo em ruas arborizadas, a maior parte estava em locais com cinco ou mais plantas.

É o que apontam dados do Censo 2022 sobre as características urbanísticas no entorno de domicílios, publicados nesta quinta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A arborização nas cidades é apontada como um fator importante de regulação de temperatura e qualidade do ar, mas essa distribuição em áreas urbanas ainda é desigual. Estados do Centro-Oeste apresentavam maiores proporções, todas acima de 80%, de moradores em ruas com ao menos uma árvore, enquanto estados da amazônia, como Acre e Amazonas, não chegavam à metade da população urbana —42,1% e 44,6%, respectivamente, nesta situação.

Para o levantamento, o instituto considerou as árvores que estavam na face de quadra do imóvel —na via pública à frente da casa ou em um canteiro central— que tenham ao menos 1,70 metro de altura. No país, a maior parte dos moradores vivia em domicílios com cinco ou mais árvores (55,8 milhões). Em seguida estavam os que dispunham de uma ou duas árvores (35,6 milhões) e, por fim, de três a quatro plantas (23,4 milhões).

Os dados divulgados nesta quinta consideram um universo de 174.162.485 moradores —85,75% da população total do Brasil— distribuídos em 63.104.296 domicílios em áreas urbanizadas e locais com concentração de estruturas, edificações, equipamentos urbanos e sistema viário que indicassem superfícies não agropecuárias.

No recorte das concentrações urbanas —cidades isoladas ou mais de uma, que formam arranjos populacionais de ao menos 100 mil habitantes—, as menores proporções de moradores com ao menos uma árvore estavam em Brusque (SC), com 22,2%, Barbacena (MG), com 23,1%, e Tubarão-Laguna (SC), com 24,9%. Já as maiores porcentagens foram verificadas em Birigui (98,4%), Sertãozinho (97,5%) e São José do Rio Preto (97,3%), todas em SP.

A concentração de São Paulo, que reúne a população da região metropolitana e soma 20,2 milhões de habitantes em áreas urbanizadas, registrou 64,5% dos moradores vivendo em locais com ao menos uma árvore. Essa média está próxima do nível registrado para as outras metrópoles brasileiras (63,5%).

Considerando o município isolado de São Paulo, eram 7.485.935 pessoas —ou seis em cada dez moradores de área urbana— com ao menos uma árvore em via pública no trecho de sua residência.

