Confira o que abre e o que fecha em João Pessoa no feriadão

A Sexta-feira da Paixão, que este ano será celebrada no dia 18 de abril, é um feriado nacional previsto por lei federal e marca uma tradição cristã que rememora a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Apesar de alguns estabelecimentos já encerrarem as atividades na Quinta-Feira Santa (17), o feriado oficial é na sexta-feira. Já o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, cai em uma segunda-feira e também altera o funcionamento de diversos serviços em João Pessoa.

Durante o período, os shoppings da capital funcionarão em horários variados. No feriado da sexta-feira, os cinemas dos shoppings Mangabeira e Manaíra abrem das 13h às 22h, enquanto os demais serviços permanecem fechados.

Esses dois shoppings voltam ao funcionamento habitual a partir de sábado. O Shopping Tambiá estará fechado na sexta, com exceção do cinema, e abre normalmente nos dias seguintes.

Já o Shopping Sebrae fecha na sexta e domingo, funcionando no sábado e na segunda-feira. No Mag Shopping, as lojas abrem das 13h às 21h na sexta e seguem com expediente regular no restante do feriadão. O Shopping Sul também não abre na sexta, e ainda não divulgou programação para segunda-feira.

O Parahyba Mall manterá funcionamento normal durante todos os dias. No Pirâmide Shopping, as lojas estarão fechadas na sexta, mas funcionam normalmente no fim de semana, com programação especial para o dia 21. No Pátio Altiplano, apenas a loja Cacau Show funcionará na sexta, e os demais serviços seguem em horários específicos nos outros dias.

As agências bancárias não terão atendimento ao público na Sexta-feira Santa nem no feriado de Tiradentes. O comércio poderá funcionar nos dois feriados, desde que cumpra a Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025, garantindo pagamento de ajuda de custo de R$ 63, vale-transporte e folga compensatória aos funcionários escalados.

No transporte público, a Semob-JP informou que na quinta-feira (17) a frota operará com quadro de sábado, com 74 linhas. Já na sexta e na segunda, será adotado o quadro de domingo, com 50 linhas em circulação. Os VLTs não funcionam na sexta e na segunda, operando apenas no sábado, das 4h30 às 13h26, com retomada normal na terça (22).

As repartições públicas estaduais e municipais terão expediente facultativo na quinta-feira (17), e só voltam a funcionar na terça-feira (22). O Tribunal de Justiça da Paraíba funcionará em regime de plantão entre os dias 17 e 21 de abril.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, estará aberto durante todo o feriadão, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. Os Correios não funcionarão nos dias 18 e 21, mas atenderão normalmente no dia 17 e em algumas agências no sábado (19), com entrega de correspondências.