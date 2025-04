Na Semana Santa, goma de mandioca movimenta a Feira Central com tradição e sabor

Zé da Goma, figura tradicional do Mercado Central de Campina Grande, está a todo vapor com a procura intensa por goma de mandioca neste período de Semana Santa. Segundo ele, a demanda sempre cresce nesta época, por ser um ingrediente essencial nas receitas típicas da cidade.

“Procura muita goma pra fazer bolo, pé de moleque, mingau, papa, cuscuz… Faz até polvilho com ela! A goma é natural, peneirada na hora e vem direto do Rio Grande do Norte.”

Apesar da alta nos preços de outros produtos, Zé garante:

“A goma não subiu. Continua R$ 10 o quilo, mesmo preço da massa.”

E pra quem gosta de uma guloseima artesanal, ele ainda oferece o famoso bolinho de goma:

“Feito com goma, leite de coco e açúcar. Nada de trigo, fermento ou conservante. É tradição de mais 50 anos”.