Assuntos em destaque no noticiário do ParaibaOnline

Confira abaixo as notícias mais lidas nesta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Unicef: mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros vivem na pobreza

Tamanduá-bandeira é o novo morador do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa

Prefeito de João Pessoa nomeia novo secretário de Turismo e reconduz secretários na Educação e na Emlur

Mega-Sena: aposta acerta sozinha e leva quase R$ 40 milhões

Sousa bate Serra Branca e mantém 100% no Paraibano

Reajuste nas passagens intermunicipais da Grande João Pessoa entra em vigor

Câmara Federal vai pagar até excesso de peso na bagagem dos deputados

CBF divulga três primeiras rodadas do Nordestão; confira estreia do Sousa

Bebê morre engasgado com balinha em Sousa

Três homens são presos em flagrante durante tentativa de arrombamento em João Pessoa

Mais de 300 crianças são atendidas por acidentes domésticos em João Pessoa em 15 dias

Flamengo deixa escapar vitória contra Madureira em Campina Grande

Suspeito desconfiou que carro pertencia a facção e efetuou tiro que atingiu criança de 5 anos

Sancionada com vetos a regulamentação da reforma tributária

CNC: Bets causaram perdas de R$ 103 bilhões ao varejo

Presidente Lula critica os golpistas “travestidos de políticos”

Motoristas de ônibus realizam paralisação no Parque da Lagoa em João Pessoa

Atriz da Globo cai durante gravação de novela; saiba detalhes

Papa Francisco sofre queda na casa onde mora no Vaticano

Moraes nega devolver passaporte de Bolsonaro

Estudo: Pandemia ainda impacta educação no Brasil

Podcast Saúde Mental: sintomas emocionais e físicos não devem ser ignorados

Senai oferece quase 400 vagas para cursos gratuitos na Paraíba

Roubo milionário de um produto que virou artigo de luxo: azeite

Hospital HELP: goleiro da seleção brasileira realiza tratamento contra câncer

Podcast Saúde em Dia: médica enfatiza importância das vacinas para as crianças

Podcast: Professor desvenda o mistério da crase antes de nomes de cidades

Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo marido no Brejo da Paraíba

Homem é morto a tiros na Grande João Pessoa; irmão gêmeo faleceu em ataque anterior

Podcast: alerta para golpes com mensagens falsas sobre prova de vida do INSS

Adriano Galdino avisa que não aceitará “porrada” e vai procurar a oposição

