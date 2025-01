Governo revoga norma sobre fiscalização do Pix, Azul e Gol selam fusão, cessar-fogo em Gaza e outras notícias para começar esta quinta-feira (16).

GOVERNO LULA

Presidente vê sucessão de erros e derrota para oposição em norma sobre Pix. Revogação opôs Sidônio e Haddad, que defendeu o mérito da regra até a manhã desta quarta (15).

META

Desinformação eleitoral, armas e discurso de ódio podem ficar fora de vigilância da Meta. Questionada pela Folha de S.Paulo, quanto a quais dessas categorias, de fato, deixarão de ter detecção automatizada, a empresa disse que não iria comentar.

CONGRESSO NACIONAL

Novo comando do Congresso tem deputado de 24 anos como cotado e bolsonarismo raiz à margem. Partidos de centro e de direita dominarão maior parte dos 14 cargos das mesas de Câmara e Senado a partir do dia 1º.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Novo advogado de Bolsonaro escreveu que ex-presidente estimulava golpe. Celso Vilardi diz que falas sobre temas políticos e judiciais ‘não se confundem com atuação profissional’.

IBGE

Gestão Pochmann rebate críticas, diz que IBGE avança e fala em mentiras sobre instituto. Presidência do órgão divulga comunicado em meio a uma crise interna que resultou na entrega de cargos de diretores.

ESTADOS UNIDOS

Em discurso de despedida, Biden alerta para oligarquia chegando ao poder nos EUA. Presidente utilizou último pronunciamento à nação para enfatizar defesa à democracia americana.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel e Hamas chegam a acordo de cessar-fogo e troca de reféns por prisioneiros. Arranjo anunciado no Qatar pode colocar fim à mais longa guerra entre israelenses e árabes.

INFRAESTRUTURA

Plano ferroviário do governo será anunciado em fevereiro e prevê até R$ 100 bi em investimentos. Pacote de projetos voltado para concessões soma 4.700 km de novas ferrovias e aporte de até R$ 21 bilhões pela União.

VIOLÊNCIA

Agente penitenciário é encontrado morto após ser sequestrado em Osasco. Corpo estava em cova rasa em área de mata dentro de comunidade na Grande São Paulo.

COTIDIANO

Operação contra ‘caixinha do CV’ tem 3 mortos e policial do Bope baleado no RJ. Agentes precisaram retirar barricadas para ingressar em comunidades; 12 foram presos.

LITORAL

Prefeito de Guarujá (SP) bebe água do mar e afirma que praias estão limpas. Ação aconteceu em Pitangueiras, ponto próprio para banho, no último domingo (12).

*Folhapress