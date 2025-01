No quadro Saúde Mental, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques destacou a importância da campanha Janeiro Branco, voltada para o cuidado com a saúde mental.

Ela explicou os principais sinais de alerta, como alterações no sono, apetite, irritabilidade, isolamento e sensação de desesperança.

Josiplessis enfatizou que sintomas emocionais e físicos não devem ser ignorados, pois podem evoluir para quadros mais graves, como ansiedade grave, depressão ou burnout.

A psicóloga reforçou a importância de buscar ajuda profissional e destacou que tratamentos precoces têm altas taxas de sucesso.

Ouça o podcast completo aqui.