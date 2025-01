Motoristas de ônibus realizam paralisação no Parque da Lagoa em João Pessoa

Na tarde desta quinta-feira (16), motoristas de ônibus realizaram uma paralisação no Parque da Lagoa, no Centro de João Pessoa, como forma de reivindicar melhorias salariais.

Durante o ato, os veículos permaneceram estacionados ao redor da Lagoa, o que causou congestionamento no trânsito da região. A mobilização teve duração de aproximadamente uma hora, e o transporte público já voltou a operar normalmente.

Isaac Junior, diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de João Pessoa (Sintur-JP), afirmou que a paralisação foi um ato inesperado, considerando que as negociações com o Sindicato dos Motoristas já estão em andamento.

“Nós também fomos pegos de surpresa com essa paralisação, que é um ato extremado em pleno processo de conversão coletiva. Isso não é o que a cartilha democrática reza. O diálogo deve ir até as suas últimas instâncias. É o que a gente está fazendo, conversando e sendo sensível aos pleitos do Sindicato dos Motoristas”, declarou Isaac Junior.

Ele destacou que já houve uma reunião inicial no Ministério do Trabalho e que uma nova mesa redonda está agendada para o dia 21 de janeiro. As partes buscam chegar a um acordo no âmbito da conversão coletiva de trabalho.