Senai oferece quase 400 vagas para cursos gratuitos na Paraíba

Pensando em começar 2025 aprendendo uma nova profissão? Reunindo uma diversidade de capacitações em seu portfólio, o Senai da Paraíba, que é referência em qualificação profissional, está oferecendo 390 vagas para cursos gratuitos no Estado. As vagas, nas modalidades presencial e a distância, estão disponíveis nos municípios de Bayeux e Campina Grande.

De acordo com a instituição, para a unidade em Bayeux estão sendo disponibilizados os seguintes cursos presenciais, com foco no setor da construção civil: pedreiro, assentador de revestimento, instalador hidráulico, pintor de obras e instalador de drywall.

Já em Campina Grande, para a modalidade presencial, os cursos de qualificação profissional contemplam as seguintes áreas: confeccionador de calçados, costureiro industrial de vestuário, padeiro, assistente de recursos humanos, desenhista em produtos gráficos e mecânico de instalações industriais.

Também em Campina Grande, o Senai está oferecendo outras três capacitações para a modalidade de educação a distância (EAD). São elas: desenhista de bolsas e artefatos, assistente de recursos humanos e assistente de controle de qualidade.

Para conhecer os detalhes dessas e de outras capacitações oferecidas pelo Senai da Paraíba, ou para efetuar matrícula, os interessados devem entrar em contato com a instituição através da Central de Atendimento. Com número (83) 2101-5355, os atendimentos são realizados por meio de ligações ou do WhatsApp.