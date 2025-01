Podcast: médica enfatiza importância das vacinas para as crianças

No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, a médica pediatra Socorro Martins, especialista em vacinas, destacou a importância de manter o calendário vacinal das crianças atualizado, especialmente antes do retorno às aulas.

Ela alertou sobre a necessidade de reforços em vacinas para garantir proteção contínua contra doenças e enfatizou a imunização contra a Covid-19 e a dengue.

Socorro também abordou a vacina contra a varicela, destacando sua importância para evitar complicações futuras como o herpes-zóster.

Além disso, recomendou cuidados com a exposição ao sol, a alimentação e a rotina de sono das crianças durante as férias.

