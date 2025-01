Matheus Costa, medalhista paralímpico e goleiro da seleção brasileira de futebol de cegos, está enfrentando o desafio de combater um linfoma de Hodgkin. Natural de Campina Grande, o atleta está em tratamento no Hospital HELP, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), onde tem recebido atendimento médico de excelência desde sua internação em 1º de novembro de 2024.

O diagnóstico foi confirmado após Matheus perceber alterações em seus batimentos cardíacos durante o sono. “Notei que meu coração acelerava muito enquanto dormia. Algo não estava certo”, relatou o goleiro. Exames detalhados e biópsias revelaram o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer com altas taxas de cura.

Diagnóstico e início do tratamento

Após uma temporada vitoriosa, incluindo a conquista de uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Matheus começou a sentir sintomas incomuns. A investigação médica levou ao diagnóstico e ao início do tratamento. Desde então, ele realiza sessões de quimioterapia quinzenais, já tendo concluído três etapas. A próxima sessão está programada para o dia 16 de janeiro de 2025.

O acolhimento no Hospital HELP

Durante o tratamento, Matheus Costa destacou o cuidado oferecido pelo Hospital HELP, reforçando a importância do atendimento humanizado para pacientes e suas famílias.

“Passei 22 dias internado e posso dizer com toda a certeza: foram dias de muita tranquilidade. O atendimento aqui no hospital HELP é algo surreal, desde a estrutura até o carinho que sentimos em cada detalhe. Minha família e eu vivemos uma experiência que vai além do esperado. É amor em forma de cuidado, de acolhimento e de excelência no atendimento”, relatou o goleiro.

Matheus também refletiu sobre o impacto emocional do suporte recebido. “Receber um diagnóstico como esse é muito difícil, tanto para o paciente quanto para a família. Mas, aqui no hospital HELP, sentimos um conforto enorme, um verdadeiro acalento em meio a essa batalha. O trabalho incrível de toda a equipe, junto com a fé em Deus, tem tornado esse caminho mais leve e mais tranquilo.”

Trajetória de sucesso no esporte

Convocado para a seleção brasileira em 2019, Matheus Costa tem uma carreira brilhante no futebol de cegos. Ele é bicampeão parapan-americano, campeão da Copa América e campeão brasileiro, além de conquistar medalhas paralímpicas: ouro em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.