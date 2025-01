“Agora, me atropelando, me desrespeitando, aí eu não aceito de ninguém. A vida já me deu muita porrada. Eu já sofri muito por essa vida afora e não aceito mais levar porrada de ninguém e ficar calado”.

O desabafo, direcionado ao governador João Azevêdo (PSB), foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, do Republicanos.

A sua insatisfação decorreu do fato de João ter afirmado, em entrevista, que se for candidato a senador, no ano que vem, o candidato a governador do grupo seria o seu atual vice-governador, Lucas Ribeiro (PP).

Adriano afirmou que “vou buscar apoio no povo da Paraíba. Vou dialogar com os partidos da base. Vou buscar companheiros que hoje estão na oposição para vir se juntar comigo também”.

