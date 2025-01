No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre temas relacionados à previdência.

Ele alertou para golpes envolvendo mensagens falsas sobre a prova de vida e reforçou que o procedimento deve ser realizado apenas pelos canais oficiais do INSS.

Marcus também respondeu a perguntas sobre aposentadoria por invalidez, validade de exames médicos para comprovação de invalidez e contribuição previdenciária para quem está sem atividade laboral.

O especialista enfatizou a importância de manter as contribuições regulares ao INSS, garantindo segurança em situações imprevistas.

Ouça a explanação completa.