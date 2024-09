Veja os fatos relevantes desta 2ª feira no ParaibaOnline

Eis as notícias mais lidas no noticiário desta segunda-feira do ParaibaOnline.

Atualize-se e compartilhe informação com procedência.

São João de Campina Grande: anunciadas datas para 2025

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/09/09/sao-joao-de-campina-grande-anunciadas-datas-para-2025/

Cantor nega que sua empresa lave dinheiro e ataca o Grupo Globo

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/cantor-nega-que-sua-empresa-lave-dinheiro-e-ataca-o-grupo-globo/

Apostas de Campina Grande e João Pessoa são vencedoras na Lotofácil da Independência 2024

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/09/09/apostas-de-campina-grande-e-joao-pessoa-sao-vencedoras-na-lotofacil-da-independencia-2024/

Artur Bolinha critica ministro do STF: “Alexandre de Moraes faz mais mal ao Brasil do que Lula”

https://paraibaonline.com.br/eleicoes/2024/09/09/artur-bolinha-critica-ministro-do-stf-alexandre-de-moraes-faz-mais-mal-ao-brasil-do-que-lula/

Juiz: “Candidatos estão dando mais trabalho à Justiça que os eleitores”

https://paraibaonline.com.br/eleicoes/2024/09/09/juiz-candidatos-estao-dando-mais-trabalho-a-justica-que-os-eleitores/

UFPB abre concurso para professores; salários de até R$ 11 mil

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/09/09/ufpb-abre-concurso-para-professores-salarios-de-ate-r-11-mil/

TRE-PB indefere candidatura de deputado a prefeito de Cajazeiras

https://paraibaonline.com.br/eleicoes/2024/09/09/tre-pb-indefere-candidatura-de-deputado-a-prefeito-de-cajazeiras/

Paraíba tem 2ª menor taxa de mortalidade materna no Nordeste

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/09/09/paraiba-tem-2a-menor-taxa-de-mortalidade-materna-no-nordeste/

Eleitores devem atualizar e-Título; faltam menos de 30 dias para o 1º turno

https://paraibaonline.com.br/eleicoes/2024/09/09/eleitores-devem-atualizar-e-titulo-faltam-menos-de-30-dias-para-o-1o-turno/

Bispo de Campina Grande receberá dois títulos de cidadão

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/09/09/bispo-de-campina-grande-recebera-dois-titulos-de-cidadao/

Lula sanciona lei para unificar concursos públicos federais

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/09/09/lula-sanciona-lei-para-unificar-concursos-publicos-federais/

Tragédia: batida entre caminhões deixa dezenas de mortos

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/tragedia-batida-entre-caminhoes-deixa-dezenas-de-mortos/

Pix bate recorde e supera transações em um dia; veja os números

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/09/09/pix-bate-recorde-e-supera-transacoes-em-um-dia-veja-os-numeros/

Polícia investiga morte suspeita de criança com microcefalia em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/policia-investiga-morte-suspeita-de-crianca-com-microcefalia-em-joao-pessoa/

Mãe é suspeita de envenenar filhas de 3 e 6 anos no Agreste

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/mae-e-suspeita-de-envenenar-filhas-de-3-e-6-anos-no-agreste/

Homem morre e três ficam feridos após capotamento de carro na PB-148

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/homem-morre-e-tres-ficam-feridos-apos-capotamento-de-carro-na-pb-148/

Protocolado no Senado novo pedido de impeachment de ´Xandão´

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/09/09/protocolado-no-senado-novo-pedido-de-impeachment-de-xandao/

Ministra nomeada por Lula pagou acordo para encerrar ações de improbidade

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/09/09/ministra-nomeada-por-lula-pagou-acordo-para-encerrar-acoes-de-improbidade/

Influencer pernambucana diz que foi vítima de abuso de autoridade

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/influencer-pernambucana-diz-que-foi-vitima-de-abuso-de-autoridade/

Turismo de lazer: o que conhecer em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/09/09/turismo-de-lazer-o-que-conhecer-em-joao-pessoa/

Polícia apreende maconha e cocaína em residência em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/policia-apreende-maconha-e-cocaina-em-residencia-em-joao-pessoa/

Violência doméstica: PM descobre plantação de maconha em quintal de casa por acaso

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/09/09/policia-descobre-plantacao-de-maconha-em-quintal-de-casa-por-acaso/

Aparte: Romero Rodrigues anuncia mandato que pretende disputar em 2026

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/09/09/aparte-romero-rodrigues-anuncia-mandato-que-pretende-disputar-em-2026/

