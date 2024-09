Turismo de lazer: o que conhecer em João Pessoa

Chega a ser difícil conseguir resumir toda a beleza que João Pessoa tem para oferecer no turismo de lazer.

Mas, se tem uma dica importante que podemos dar logo de cara, antes mesmo de falarmos dos lugares que mais chamam a atenção dos turistas, é: programar alguns passeios ajuda a conhecer os pontos mais prestigiados da cidade. Vamos agora de dicas sobre alguns deles.

Um lugar perfeito para aproveitar uma excursão está na Praia do Seixas, onde se localizam as piscinas naturais.

O turista pode embarcar em um catamarã exclusivo com destino a um dos cartões postais mais emblemáticos de João Pessoa, com direito a um banho relaxante, acompanhado por um espetáculo subaquático.

Outra opção é Picãozinho, um dos mais importantes pontos turísticos da cidade, sendo desde a década de 1980 explorado turisticamente. Atualmente, existem diversas embarcações que fazem o translado entre a Praia de Tambaú e os recifes.

Sinônimo de beleza e agitação, a Praia de Tambaú é uma das mais movimentadas de João Pessoa.

Os diversos bares, restaurantes e locais com música ao vivo são um atrativo a mais para quem quer aproveitar uma das praias mais lindas da cidade. E fica bem pertinho do Mercado de Artesanato e da Feirinha de Tambaú. Portanto, já dá para aproveitar mais de um lugar ao mesmo tempo.

No extremo Norte de João Pessoa, com 5,3 km de areias brancas e batidas, além de águas esverdeadas e calmas, recifes e coqueiros, a Praia do Bessa é uma das mais procuradas por turistas.

A poucos quilômetros da praia, em meio a 4km de corais preservados, tem o trecho sem ondas conhecido por turistas e moradores como ‘Caribessa’ devido às suas belas águas calmas.

Turismo organizado – Quem já é acostumado a viajar para ‘turistar’ sabe que organização é tudo. Ter um roteiro traçado, profissionais que ajudem a conhecer os locais certos e muita disposição, é claro. Por isso, é importante se programar. E se o turista vem de pertinho, tem algumas maneiras de facilitar o percurso.

“Tem aquele turismo rodoviário, que são os grupos que saem de Natal, do Recife, do interior da Paraíba e entram em nossa cidade, já contratam um guia de turismo e, automaticamente, já entra na cidade fazendo o seu percurso, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade”, informa José Carlos, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo da Paraíba (Singtur).

“E temos também excursões. As pessoas que já vêm de longe entram em contato direto com o guia de turismo e ele já fica no aguardo desses grupos chegando. Quando não isto, entra em contato conosco e a gente entra em contato com algum dos guias que estão disponíveis naquele momento ou para aquela data e é fechado o contrato para que eles possam trabalhar. Nós não mantemos guia de turismo nos pontos de visitação, porque, geralmente, quando esses ônibus ou vans vêm, já estão com o guia”, explica.

CATs – A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur) mantém os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) para atender nossos visitantes. Segundo Shirley Oliveira, coordenadora dos CATs, as unidades funcionam durante todo o ano para reforçar o atendimento.

“Estamos à disposição para quem visita João Pessoa e também para a população local, informando as melhores programações e espaços para ter uma excelente experiência na cidade, sejam elas culturais, ecológicas e históricas. Levem boas lembranças e um desejo de retornar outras vezes”, ressaltou.

Dias e horários de funcionamento dos CATs:

•Pontos fixos:

– Centro Cultural São Francisco (CCSF): Terça-feira a sábado, das 9h às 15h30, e aos domingos, das 9h às 14h (na segunda a igreja é fechada);

– Tambaú: das 9h às 17h e finais de semana das 9h às 19h;

– Bosque dos Sonhos (ao lado do Farol do Cabo Branco): Todos os dias, das 9h às 17h;

– CAT móvel no Busto de Tamandaré: diariamente das 14h às 17h;

– Estação Cabo Branco: sábados e domingos, das 10h às 17h.

Atendimento virtual 24h pelo www.visitejoaopessoaoficial.com.br.

João Pessoa é isso: beleza, tranquilidade, gente hospitaleira, limpeza, história, artesanato, gastronomia e muito mais. Uma cidade turística indispensável e imperdível. Esperamos que você tenha gostado da nossa série de reportagens e que volte sempre para nos visitar.