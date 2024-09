Juiz: “Candidatos estão dando mais trabalho à Justiça que os eleitores”

O juiz da 1ª Zona Eleitoral em João Pessoa, Adilson Fabrício Gomes Filho, em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (09), comentou sobre o andamento da justiça eleitoral em relação a julgamentos de ações contra candidatos, especialmente, por conta do uso incorreto das campanhas eleitorais por meio da internet.

Conforme o juiz, o uso da internet pelos candidatos está sendo muito mais do que pelo guia eleitoral gratuito divulgado no Rádio e na TV.

“Hoje em dia você encontra casa sem televisão, mas encontra aparelho celular”, destacou o juiz, acrescentando que 99% da população usa a internet e é um público mais fácil de ser alcançado, até porque as pessoas atendem mais ao celular do que ligam uma televisão.

“E os candidatos, sabiamente, utilizam por demais a internet para a propagação da divulgação da propaganda eleitoral, mas esquecem das regras e as representações estão muito mais nessa área. Tanto é que existem duas resoluções: a primeira de número 23.610, que disciplina toda a programada eleitoral; e a 23.608 que disciplina o processamento das representações pelo direito de resposta e pela prática da propaganda irregular”, explicou.

Segundo o juiz, quem mais está dando trabalho à Justiça Eleitoral nesta área são os candidatos, que poderiam utilizar desse prazo gratuitamente no rádio e na televisão para propagar o programa de governo, atrair o voto, mas muitos se limitam a denegrir a imagem do adversário.

”É preciso evitar os exageros”, atentou o juiz, apelando ainda para que os candidatos se preocupem mais em promover o seu programa de governo para que os eleitores tomem conta do que se quer efetuar no exercício do cargo.

