Votação em Campina Grande: confira os resultados por bairro

O prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), venceu a disputa do segundo turno na Rainha da Borborema em 41 dos 47 bairros de Campina Grande. Por sua vez, Jhony Bezerra (PSB) conquistou a maioria dos votos válidos em 6 bairros do município. Já nos distritos de Campina, Bruno ficou com a maioria dos votos em Galante e Catolé de Vista, enquanto Jhony conseguiu vencer em São José da Mata.

Os dados são de um levantamento realizado pelo ParaibaOnline a partir dos dados da votação realizada no último domingo (27), disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Com exceção dos bairros Centenário, Mutirão do Serrotão, Aluízio Campos, Ligeiro, Bairro das Cidades, do Sítio Marinho e do distrito de São José da Mata, onde os eleitores concederam a maioria dos votos válidos a Jhony Bezerra, Bruno Cunha Lima venceu em todos os demais bairros e distritos de Campina Grande.

Para Bruno Cunha Lima, a maior vantagem de votos, de 4.007, foi conquistada no bairro da Liberdade, onde ele teve 10.297 votos, enquanto Jhony totalizou 6.290 votos.

Jhony Bezerra, por sua vez, conseguiu a maior vantagem no bairro Mutirão do Serrotão, onde a diferença entre ele e Bruno foi de 392 votos. Nessa localidade, Jhony teve 1.610 votos, enquanto Bruno alcançou 1.218 votos.

Confira abaixo o desempenho dos dois candidatos em cada bairro/distrito, considerando a divisão e os nomes que são utilizados no sistema da Justiça Eleitoral:

Resultado da eleição em Campina Grande

Concluída minutos antes das 18h do domingo pelo TRE da Paraíba, a apuração dos votos do segundo turno em Campina Grande revelou os seguintes números ao eleitor da Rainha da Borborema:

Bruno Cunha Lima (UB): 136.191 votos (57,94%)

Jhony Bezerra (PSB): 98.852 votos (42,06%)

Votos em branco: 3.876 votos (1,26%)

Votos nulos: 9.718 votos (3,91%)

Comparecimento: 83,19%

Abstenção (eleitores que não compareceram aos locais de votação): 16,81%

