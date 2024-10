Bruno Cunha Lima é reeleito em Campina Grande: confira os números finais

O prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) foi reeleito no segundo turno das eleições municipais em Campina Grande com 136.191 votos válidos, o equivalente a 57,94%. No primeiro turno, o prefeito recebeu 110.807 votos, o equivalente a 48,22%. O prefeito conseguiu ampliar a sua votação em 25.384 votos.

O adversário de Bruno, Jhony Bezerra, do PSB, recebeu uma votação de 98.852 votos, o equivalente a 42,06% neste segundo turno. No primeiro turno, o prefeitável recebeu uma votação de 79.471 votos, o equivalente a 34,58%. Ele conseguiu ampliar a sua votação em 19.381 votos.

No segundo turno, os votos brancos totalizaram 1,26%, o correspondente a 3.876 votos. Enquanto isso, os votos nulos corresponderam a 3,91%, somando 9.718 votos.

Por sua vez, o primeiro turno contabilizou 6.990 votos brancos, representando 2,77% do total, enquanto os nulos somaram 5.452 votos, o que correspondeu a 6,13%.

O comparecimento do segundo turno totalizou 83,19% e a abstenção – eleitores que não compareceram ao local de votação – totalizou um percentual de 16,81%.

Já no primeiro turno, o comparecimento dos eleitores foi de 84,39% e a abstenção foi de 15,61%.