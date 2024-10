Bruno e Jhony: Campina Grande vai decidir eleições no segundo turno

A disputa pela prefeitura de Campina Grande segue para o segundo turno. Após uma apuração acirrada neste domingo (06), o atual prefeito Bruno Cunha Lima (UB) e o candidato Jhony Bezerra (PSB) foram os mais votados, mas nenhum dos dois alcançou mais de 50% dos votos válidos, levando a eleição para uma nova rodada de votação que ocorrerá no dia 27 de outubro.

Um dos candidatos a disputar o segundo turno será Bruno Cunha Lima, que tenta a reeleição. O atual prefeito liderou a corrida eleitoral com base no desempenho de sua gestão e em propostas de continuidade dos projetos que marcaram seu primeiro mandato, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura e modernização urbana.

O segundo candidato será Jhony Bezerra, apoiado pelo governador João Azevêdo (PSB), que despontou como a principal alternativa da oposição e conseguiu mobilizar parte do eleitorado, apresentando-se como uma opção de renovação para a cidade. A campanha de Bezerra focou em promessas de mudança, com destaque para políticas voltadas ao desenvolvimento social, economia popular e ampliação de direitos.

Com o cenário de segundo turno, as próximas semanas prometem debates intensos e uma disputa ainda mais acirrada

Confira os números finais da apuração:

Bruno Cunha Lima (UB): 110.807 votos (48,22%)

Dr. Jhony (PSB): 79.471 votos (34,58%)

Inácio Falcão (PCdoB): 16.448 votos (7,16%)

Artur Bolinha (Novo): 16,282 votos (7,09%)

André Ribeiro (PDT): 5.386 votos (2,34%)

Professor Nelson (PSOL): 1.403 votos (0,61%)

Total de votos válidos: 229.797

Nulos: 15.452 votos (6,13%)

Brancos: 6.990 votos (2,77%)

Comparecimento dos eleitores 84,39%

Abstenção: 15,61%