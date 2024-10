No canal do ParaibaOnline no YouTube, os vídeos do noticiário político desta última etapa do processo eleitoral de 2024.

Confira, aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o ´sininho´ para ficar sabendo das novidades em primeira mão.

Bruno Cunha Lima: “Até aqui nos ajudou o Senhor; Ele vai nos guiar nos próximos quatro anos”

Cícero Lucena: “O modelo de gestão que respeita a população está consolidado”v

Bruno Cunha Lima discursa para apoiadores após o resultado das eleições

Efraim Filho comemora vitória de Bruno Cunha Lima: “Reflexo do trabalho em equipe”

Cássio comemora vitória de Bruno: “A cidade deu uma resposta clara de sua autonomia”

Jhony Bezerra emite nota de agradecimento e deseja sorte ao prefeito reeleito

Veneziano dispara: Campina não seria subjugada aos interesses dos que fazem o governo do Estado

Em coletiva, Jhony Bezerra diz que respeita o resultado das urnas em Campina

Romero comemora vitória de Bruno e destaca importância da união na campanha

Adriano Galdino fala sobre perspectivas eleitorais para 2026