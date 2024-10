O prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), concedeu entrevista ao programa ITN da Rede Ita nesta segunda-feira (28) após o segundo turno das eleições e anunciou avanços em projetos de revitalização para a cidade.

Ele revelou que os processos de licitação para a primeira etapa das obras de revitalização da Feira Central e do Largo da Estação Nova já estão em andamento, com previsões de novidades nos próximos 90 dias.

Bruno destacou que essas áreas representam um marco cultural e econômico para Campina Grande, atraindo turistas e sendo ponto central do comércio local.

“Encaminhamos esta semana à comissão de licitação o pacote inicial da primeira etapa da Feira e do Mercado Central de Campina Grande. Com isso, nossa expectativa é que nos próximos três meses tenhamos atualizações para a população sobre o andamento desse projeto tão importante”, afirmou o prefeito.

Durante a entrevista, Bruno também abordou planos para expandir a estrutura de saúde pública, com foco na construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo 1.

A proposta prevê a instalação dessa nova unidade em uma área próxima à região central de Campina Grande, que, segundo ele, aumentará a capacidade de atendimento emergencial.

A nova UPA será um ponto de apoio importante, somando-se às outras quatro UPAs já em funcionamento na cidade.

“Já estamos articulando com nossos senadores e com o governo federal para garantir os recursos necessários para esse novo equipamento”, explicou Bruno.

Outro ponto abordado pelo prefeito foi a ampliação dos investimentos em educação e infraestrutura.

Ele destacou o projeto de uma nova escola no bairro da Liberdade, cuja licitação deverá ocorrer ainda no início de novembro, com recursos já garantidos para a execução.

A nova unidade educacional, de acordo com ele, atenderá a demanda crescente da região e reforçará o compromisso da gestão em melhorar o acesso à educação de qualidade.

Sobre os eventos de final de ano, o prefeito confirmou que o Natal Iluminado deste ano incluirá uma expansão para o Parque Evaldo Cruz, trazendo uma programação especial e decoração ampliada.

A proposta é aproveitar o potencial turístico e econômico do evento, que, segundo ele, já se consolidou como tradição em Campina Grande, movimentando o comércio e a economia local.

Ao encerrar, o prefeito reiterou o compromisso com a cidade, destacando que sua gestão será marcada pela continuidade dos projetos em andamento e pela adaptação para atender as necessidades emergentes da população.

Ele enfatizou a responsabilidade com os campinenses e a importância de governar com transparência, afirmando que seguirá buscando melhorias para saúde, educação e infraestrutura urbana.

“Campina Grande pode esperar uma administração com foco e transparência, ajustando o que for necessário para garantir o melhor para a população. Queremos entregar à cidade um novo ciclo de desenvolvimento e cuidar das pessoas em todas as áreas, desde a saúde até a assistência social,” concluiu.