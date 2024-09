Mãe é suspeita de envenenar filhas de 3 e 6 anos no Agreste

Uma mulher de 23 anos é suspeita de envenenar suas duas filhas, de 3 e 6 anos, na cidade de Itatuba, Agreste da Paraíba, na sexta-feira (6).

Após envenenar as crianças, ela também teria tentado tirar a própria vida. As três foram socorridas pelo pai das meninas e levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde receberam atendimento médico e tiveram alta no mesmo dia.

A mãe foi encaminhada à Central de Polícia de Campina Grande e um inquérito foi aberto para investigar o caso.

*com informações da TV Cabo Branco.