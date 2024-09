Bispo de Campina Grande receberá dois títulos de cidadão

No próximo dia 12 de setembro, o Bispo de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, será homenageado com os Títulos de Cidadão Paraibano e Cidadão Campinense. A Sessão Solene conjunta da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Campina Grande acontecerá às 19h no auditório do Seminário Diocesano, localizado no bairro do Alto Branco.

O Título de Cidadão Paraibano, concedido por meio de uma proposta do Deputado Tovar Correia Lima, é destinado a pessoas que, embora não sejam naturais da Paraíba, prestam serviços de relevância para a comunidade local.

Já o Título de Cidadão Campinense, proposto pelo Vereador Márcio Melo, é concedido a indivíduos que demonstram amor pela cidade e que realizaram serviços significativos, reconhecendo oficialmente sua contribuição e comprometimento com a comunidade campinense.

Dom Dulcênio, que está à frente da Diocese de Campina Grande há quase 7 anos, tem desempenhado um papel vital na vida dos católicos da região. Sua atuação abrange não apenas a cidade de Campina Grande, sede da Diocese, mas também os 60 municípios que fazem parte da jurisdição diocesana. As honrarias recebidas são um reflexo da gratidão e do reconhecimento pela dedicação e pelo impacto positivo de suas ações pastorais e sociais na sociedade paraibana.

