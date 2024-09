Artur Bolinha critica ministro do STF: “Alexandre de Moraes faz mais mal ao Brasil do que Lula”

O candidato a prefeito de Campina Grande, Artur Bolinha (Novo), participou na manhã desta segunda-feira (9) de uma entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, dentro do projeto ‘A Voz das Urnas’, promovido pelo ParaibaOnline em parceria com a emissora.

Durante a sabatina, Bolinha abordou diversos temas, como a transparência na gestão pública, geração de empregos, emendas impositivas e o atual contexto político do país. Ele também teceu críticas sobre a administração do atual prefeito, Bruno Cunha Lima (UB), e lamentou a falta de agilidade em decisões que, segundo ele, poderiam ter sido tomadas ao longo dos últimos quatro anos.

Diagnóstico da cidade: problemas persistentes

Artur Bolinha destacou que os problemas enfrentados por Campina Grande não são recentes e que, desde a sua primeira candidatura, em 2012, a situação permanece praticamente inalterada. Ele argumentou que muitos dos problemas, inclusive, se agravaram com o passar dos anos.

“Eu sempre estive preparado, porque, na verdade, o diagnóstico que a gente fez sobre os problemas de Campina Grande, a primeira vez que fui candidato, foi em 2012. Se você voltar no tempo, vai ver que todo o diagnóstico que fiz em 2012 se mantém absolutamente atual. Os problemas de Campina Grande, passa ano e sai ano, são os mesmos, obviamente que muitos vão se tornando mais graves”, declarou.

Propostas para geração de emprego e renda

Ao ser questionado sobre seus planos para a geração de empregos e renda na cidade, Bolinha enfatizou a importância da formação de mão de obra qualificada e o diferencial competitivo que Campina Grande pode oferecer às empresas interessadas em se instalar no município.

“Eu vou tentar capacitar o maior número possível de mão de obra nessa cidade. Vamos fazer um censo para ver o que já temos de mão de obra formada e, em paralelo, buscar empresas que empreguem essa mão de obra. Isso é um diferencial competitivo enorme. Quando você vai procurar uma empresa para convidá-la a se instalar, o que realmente diferencia é quando você diz: eu tenho a mão de obra que você vai precisar. Isso melhora a produtividade das empresas e torna Campina mais competitiva”, pontuou o prefeitável.

Ele também destacou a sua proposta de criação de polos industriais na cidade, a partir da atração de grandes empresas, acompanhadas por pequenas fornecedoras, o que segundo o candidato fortaleceria o arranjo produtivo local.

Emendas impositivas

Ao ser questionado sobre o uso de emendas impositivas pelo parlamento, Artur declarou que isso representa uma deturpação do orçamento público, que deveria ser gerido pelo executivo. Para Bolinha, o principal papel do parlamento é legislar e fiscalizar.

“Eu acho que o principal papel do parlamento não é tratar do orçamento do ponto de vista de emenda, inclusive isso é uma deturpação do próprio parlamento. O poder executivo tem muito mais condições de saber onde devem ser destinados os recursos do que o parlamento”, opinou.

Pavimentação de 100% da cidade

Um dos projetos apresentados durante a entrevista por Artur Bolinha envolve a pavimentação de toda a cidade de Campina Grande. Ele afirmou que uma infraestrutura precária impacta diretamente na qualidade de vida da população e no desenvolvimento econômico do município.

“Calçamento ou pavimentação asfáltica traz dignidade, ajuda na mobilidade, na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico. Com o desaparelhamento da máquina pública, vamos gerar uma economia de quase R$ 400 milhões em quatro anos, que serão direcionados a esse ousado programa de deixar Campina 100% pavimentada”, ressaltou o candidato.

Grupos políticos e posicionamento

Bolinha também criticou a falta de clareza dos grupos políticos que, segundo ele, governam Campina Grande há décadas, em relação a terem um posicionamento de esquerda ou direita. De acordo com o candidato, esses grupos adotam posturas dúbias, confundindo o eleitorado.

“Os grupos políticos que estão aí há quase 50 anos sempre assumiram posição dúbia, nunca tiveram posição clara e terminam confundindo a opinião pública. Por exemplo, Bruno, muita gente acha que ele representa a direita. Mas como é que ele pode representar a direita se é candidato por um partido que hoje ocupa três ministérios no governo de Lula? Só existe uma candidatura de direita em Campina Grande, que é a nossa. A minha posição sempre foi muito clara, eu assumo essa posição há muitos anos”, argumentou Artur.

Liberdade de expressão e presos políticos

Ao tratar sobre o contexto político nacional, Bolinha afirmou que o Brasil vive um ambiente em que a liberdade de expressão já não é plena. Ele criticou as ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse concordar com recente declaração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O Brasil hoje vive um ambiente onde a liberdade de expressão já não é mais absoluta. Nós temos presos políticos no Brasil, senadores sem poder usar rede social. Já vivemos um estado de exceção. O presidente Bolsonaro disse sábado que hoje Alexandre de Moraes faz mais mal ao Brasil do que o presidente Lula e eu concordo”, disse o prefeitável.

Críticas sobre a gestão de Bruno Cunha Lima

Encerrando sua participação na entrevista, Bolinha criticou o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, afirmando que ele é lento na tomada de decisões. O prefeitável mencionou a criação da Secretaria de Turismo como exemplo de uma medida que está demorando a ser implementada.

“A gente vai consolidar a criação da Secretaria de Turismo que, inclusive, parece que ele (o prefeito) vai anunciar algo desse tipo. Ele teve quatro anos para fazer, mas depois que nós o anunciamos ele resolveu fazer. Eu até agradeço se ele fizer, porque já vai ser um trabalho a menos que a gente vai ter. Mas você veja o quanto ele é lerdo na tomada de decisão, o quanto ele é lento na tomada de decisão. Ele teve quatro anos. Eu vi ele dizendo que não tinha feito porque não tinha maioria na Câmara, mas ele perdeu a maioria na Câmara agora há pouco, ele passou o governo dele todinho com maioria na câmera, então é um discurso que não condiz com a verdade dos fatos, é apenas reflexo da lentidão do governo”, finalizou.

Confira a entrevista na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a prefeito em Campina Grande, que fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido através de parceria entre o ParaibaOnline e a Rádio Caturité para cobertura especial das eleições, estão sendo realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 8h15, na Rádio Caturité FM (104.1). Já às sextas-feiras, no mesmo horário, estão sendo promovidas as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da Rainha da Borborema.

