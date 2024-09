Na manhã desse domingo (8), policiais militares de Teixeira, no Sertão da Paraíba, encontraram uma pequena plantação de maconha enquanto atendiam a uma denúncia de violência doméstica.

A guarnição foi acionada por volta das 5h30, quando a moradora informou ter sido agredida pelo companheiro, que havia fugido.

Durante buscas no local, os policiais localizaram 20 pés de maconha no quintal. A mulher relatou que o companheiro era usuário e envolvido com o tráfico.

Ela foi levada à Delegacia de Teixeira, junto com as plantas, para as medidas cabíveis.

