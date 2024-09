Saiba os assuntos que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

Venezuela encerra cerco a embaixada da Argentina, caso Silvio Almeida gera divergência na esquerda, Trump e Kamala empatados e outras notícias para começar esta segunda-feira (9).

VENEZUELA

Forças da Venezuela encerram cerco a embaixada da Argentina. Informação foi publicada inicialmente pela imprensa local e confirmada à Folha de S.Paulo.

GOVERNO LULA

Caso Silvio Almeida vira munição para direita e tem divergência na esquerda. Bolsonaro e aliados usaram demissão de ministro por acusações de assédio para criticar adversários políticos e o governo Lula.

BANCO CENTRAL

Escolha para diretorias do BC é novo teste de diversidade de gênero para Lula. Cúpula da instituição pode se tornar 100% masculina em 2025 se nenhuma mulher for indicada.

X

Musk alia interesses comerciais a inclinações políticas sob o manto da liberdade de expressão. Bilionário, que está em embate com STF, se alinha a políticos de direita que defendem desregulamentacão e abertura de mercados para Tesla e Starlink.

ELEIÇÕES 2024

Debates se deterioram e ganham audiência com xingamentos e desistências. Propostas ficam em segundo plano e políticos adotam postura mais agressiva na eleição de 2024 para conseguir votos.

ELEIÇÕES 2024

Vida empresarial de Ricardo Nunes começou em ‘salinha’ e chegou a negociações de fazendas. Prefeito diz que empobreceu na vida pública; parte do patrimônio está com os filhos.

ELEIÇÕES 2024

Irmão de Bolsonaro é candidato a prefeito sem apoio da base bolsonarista. Terceira opção do PL, Renato Bolsonaro é azarão na eleição em Registro (SP), empreitada mais ambiciosa do clã em seu reduto.

QUEIMADAS

Incêndio destrói cerca de 10 mil hectares na Chapada dos Veadeiros. Fogo no entorno de Brasília já dura quatro dias; ainda não há informações sobre origem das queimadas.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump e Kamala aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa. Levantamento do New York Times/Siena College é publicado dias antes do primeiro debate entre os candidatos.

VIOLÊNCIA BA

Adolescente de 14 anos brinca de assaltar amigos e é morto pela PM da Bahia. OUTRO LADO: PM diz que as circunstâncias da operação serão devidamente apuradas.

