Apostas de Campina Grande e João Pessoa são vencedoras na Lotofácil da Independência 2024

Nesta segunda-feira (9), o resultado do concurso especial da Lotofácil da Independência 2024 foi divulgado, com um prêmio total de R$ 202.506.461,80 milhões, distribuído entre 86 apostas que acertaram as 15 dezenas.

Cada aposta vencedora levou para casa R$ 2.354.726,30 milhões.

Entre os sortudos, Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, foram contempladas com apostas vencedoras, consolidando o estado no mapa da sorte.

Em Campina Grande, uma aposta feita na Pop Loterias acertou os 15 números com uma aposta de 19 dezenas em um bolão com 38 cotas.

Essa aposta levará o valor de R$ 2.354.726,24, sendo dividida entre os participantes.

Já em João Pessoa, a aposta ganhadora foi feita na Loteria Cabo Branco, com 17 dezenas e na modalidade simples.

O prêmio de R$ 2.354.726,30 foi garantido para o apostador que investiu na capital paraibana.