São João de Campina Grande: anunciadas datas para 2025

Buscando aumentar ainda mais o tempo hábil para a venda do destino Campina Grande, a Prefeitura, através do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), divulgou nesta segunda-feira (9) as datas de realização d’O Maior São João do Mundo 2025.

A antecipação segue, com maior antecedência, a medida adotada em 2023, em relação ao lançamento do evento deste ano, atendendo uma expectativa do trade turístico da Paraíba.

A festa, que já faz parte do calendário oficial da Embratur, no ano que vem vai durar 38 dias: de 30 de maio a 06 de julho, conforme revelado no encontro desta segunda-feira.

A iniciativa prevê também que o evento já comece a ser comercializado no fim deste mês de setembro, durante a feira promovida pela Agência Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav), entre os dias 26 e 29, em Brasília. Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município (SEDE) participará do evento nacional.

A reunião mensal do Comtur reúne diversos representantes do Trade Turístico da Rainha da Borborema. Mais uma vez, a antecipação desse anúncio de datas da nossa maior festa foi elogiada pela categoria, uma vez que o adiantamento permite que todos possam se planejar e trabalhar melhor seus produtos para os turistas.

O coordenador de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, relembrou o quão esse anúncio antecipado foi favorável ao setor no ano passado. “Como conhecedor deste mercado, posso dizer que essa nova modalidade de anúncio das datas do São João, de forma bem antecipada, foi um dos fatores que contribuíram para que tivéssemos, em 2024, na maior edição de todos os tempos”, destacou.

Segundo Jatobá, sob essa ótica, se este ano, com a data anunciada em dezembro do ano passado, houve recordes em todas as áreas relacionadas do MSJM (aprovação, movimentação econômica, fluxo de turistas), um anúncio com nove meses de antecedência torna-se um fato marcante alta o sucesso da edição 2025.

Já a secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, reforçou a importância de mais uma antecipação. “Temos um produto (São João) bastante consolidado. Porém, a busca incessante de toda nossa equipe é pela profissionalização ainda mais desse evento. Otimizando sua realização e seguir levando a nossa festa a patamares cada vez mais elevados, botando Campina Grande cada vez mais à frente de cidades que também realizam, mesmo que em proporção menor, festividades juninas”, afirmou.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online