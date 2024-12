Veja o que foi destaque nesta 6ª feira no ParaibaOnline

Leia as notícias que mais foram acessadas nesta sexta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

E compartilhe informação com procedência.

Ex-ministro paraibano é punido por ter “dado o dedo” a manifestantes

Instituições bancárias reduzem limite de crédito para apostadores de bets

Podcast Saúde Mental: ter um hobby ajuda no bem-estar emocional e cerebral

Curandeiro é preso suspeito de abuso sexual contra um adolescente

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/20/curandeiro-e-preso-suspeito-de-abuso-sexual-contra-um-adolescente/

Jovem morre após sofrer descarga elétrica em açude na Paraíba

Saiba os índices de reajuste esperados para os planos de saúde em 2025

Podcast: UAMA dá dicas para famílias que vão viajar com idosos nas férias

Aninha Cardoso comemora 1º mandato e promete oposição firme em Campina Grande

Carol Gomes celebra retorno à CMCG e comenta articulação para mesa diretora

Série sobre o tetracampeonato brasileiro mostra um Dunga desconhecido

Campina Grande pode sediar jogo do Flamengo pelo Carioca 2025

Turista paraibana morre após atropelamento no Rio de Janeiro

Detento morre após sofrer tortura no presídio do Sertão

Divulgada a tabela de pagamento em 2025 dos servidores públicos federais

Professor explica como usar corretamente a vírgula

Gasolina: Justiça suspende ‘bomba branca’ e entrega fora de postos

Colunista detalha arquivamento de AIJE proposta pelo PSB de Campina Grande

Deputado do PL da Paraíba apoia ´pacote´ do Governo Lula

Programa Nota Cidadã divulga lista de ganhadores de dezembro

TCE da Paraíba concede aposentadoria compulsória ao conselheiro Arthur Cunha Lima

Cesta Natalina: mais de 300% na variação de preço de produtos Campina Grande

Saiba os alimentos consumidos constantemente e que podem provocar câncer

Na decolagem: comissária de bordo cai de avião em aeroporto

Sine oferece mais de mil vagas de emprego em 11 municípios da Paraíba

PRF inicia operações para coibir ultrapassagens indevidas nas rodovias

PEC do corte de gastos: Senado aprova restrição do PIS/Pasep

