Deputado do PL da Paraíba apoia ´pacote´ do Governo Lula

Dezoito deputados federais do Partido Liberal destoaram da orientação partidária e votaram esta semana a favor do chamado ´pacote fiscal´ do governo Lula.

Entre eles está o paraibano Wellington Roberto, ainda na presidência do PL/PB.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: médico da Paraíba punido por ter ´dado o dedo´