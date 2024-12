Cesta Natalina: mais de 300% na variação de preço de produtos Campina Grande

O Procon de Campina Grande disponibilizou nesta sexta-feira, 20, uma pesquisa de preços com os principais produtos mais procurados pelos campinenses para compor a Cesta Natalina.

No estudo, as variações de preços dos produtos vão de 6,78% até 338,66%, dependendo do local escolhido pelo consumidor para realizar a compra. O menor preço total da cesta foi encontrado no supermercado Assaí Atacadista, na Liberdade, por R$ 595,63.

A pesquisa Cesta Natalina 2024 do Procon-CG reúne os preços de 26 produtos, que estão sendo praticados em oito principais supermercados e redes atacadistas do município, independente da marca. Os itens estão divididos em quatro grupos: 1º Carnes e Peixes, 2º Queijos e Frios, 3º Mercearia e 4º Bebidas. A coleta de dados aconteceu na semana passada, dia 12 de dezembro (quinta-feira).

Variação – No estudo, os valores dos produtos que compõem a Cesta Natalina apresentaram uma variação de mais de 300%.

A menor variação de preço foi de 6,78%, registrada no grupo Carnes e Peixes, com o Peru Temperado de 1kg, que foi encontrado pelo menor preço de R$ 29,48- no Brasil Atacarejo; e o maior valor de R$ 31,48 – no Rede Compras, Carrefour, Assaí e Atacadão.

Já a maior variação de preços identificada pelo Procon Municipal foi de 338,66%, no grupo Mercearia, com a azeitona s/ caroço de 150g, cujo menor preço é R$ 2,69 no Econômico e o maior valor é R$ 11,80 no Brasil Atacarejo.

De acordo com a pesquisa, o menor preço da Cesta Natalina completa, neste ano, foi encontrado no supermercado Assaí Atacadista, por R$ 595,63.

Enquanto que o maior valor, foi identificado no Carrefour, ao valor de R$ 781,83. Para conferir mais detalhes do estudo acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2024/