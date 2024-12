Divulgada a tabela de pagamento em 2025 dos servidores públicos federais

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos para os servidores públicos em 2025, confirmando a manutenção do depósito dos salários no primeiro dia útil de cada mês.

A prática, adotada ao longo dos últimos anos, antecipa o prazo legal, que determina o pagamento até o segundo dia útil. O próximo pagamento será feito no dia 2 de janeiro.

A exceção à regra está no 13º salário, que será novamente antecipado. Metade do valor será paga junto com a folha de junho, cujo crédito ocorre em julho, enquanto a outra metade será incluída na folha de novembro, depositada em dezembro.

Calendário de pagamento 2025:

Janeiro 2

Fevereiro 3

Março 5

Abril 1

Maio 2

Junho 2

Julho 1 (com adiantamento do 13º Salário)

Agosto 1

Setembro 1

Outubro 1

Novembro 3

Dezembro 1 (com pagamento do 13º Salário)

ROTINA DE PAGAMENTOS E ANTECIPAÇÃO

Embora a legislação -disposto na instrução normativa nº 4, de 13 de agosto de 2002- preveja que o salário será pago até o segundo dia útil do mês, a política de depósito no primeiro dia útil acabou se tornando o padrão.

O mesmo vale para o abono natalino, cuja divisão em duas parcelas procura distribuir o impacto financeiro tanto para os cofres públicos quanto para os servidores.

*folhapress/gustavo gonçalves