No quadro Momento UAMA, transmitido no programa Conexão Caturité, a professora Madalena Lurdinha trouxe importantes orientações para as famílias que planejam viajar com idosos durante o verão.

A especialista abordou questões como a escolha de destinos adequados, a prevenção de quedas, a importância da hidratação e cuidados com a saúde mental dos idosos.

Além disso, ressaltou a necessidade de incluir os mais velhos nas atividades familiares, garantindo que aproveitem as férias de maneira segura e saudável.

Ouça o podcast aqui.