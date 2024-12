A vereadora eleita Carol Gomes (União Brasil) celebrou seu retorno à Câmara de Vereadores de Campina Grande durante a cerimônia de diplomação realizada na última terça-feira (17). Carol destacou a importância do momento e a renovação de seu compromisso com o trabalho legislativo.

“Quero caracterizar esse momento, que é muito significativo, como uma gratidão a Deus, pois, afinal de contas, tivemos o nosso período pausado, mas isso nos fez entender ainda mais a nossa missão. Voltar à Casa de Félix Araújo é a nossa gratidão a Deus e ao povo que compreendeu o nosso trabalho”, declarou.

Carol também comentou sobre a formação da nova mesa diretora do Legislativo e a articulação realizada pela bancada governista. A vereadora ressaltou o alinhamento com o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) no processo de negociação.

“Nós, que fazemos parte da bancada de sustentação do governo, tivemos uma reunião com os vereadores e demos nossos passos como o prefeito solicitou, aguardando para que pudéssemos agir de forma conjunta, e assim nós fizemos”, explicou.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline