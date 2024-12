Professor explica como usar corretamente a vírgula

No ParaibaOnline, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma importante dica sobre o uso da vírgula na língua portuguesa.

Ele destacou que a pontuação não deve ser guiada pela respiração, mas sim pelas regras gramaticais.

Com um exemplo prático, explicou que, em frases com sujeitos extensos, como “As comunidades que não implementam práticas sustentáveis de uso e conservação da água enfrentam sérios desafios”, não se deve separar o sujeito do verbo com uma vírgula.

A pontuação só é usada nesses casos para isolar informações explicativas, como um aposto.

“Respirar é biologia, vírgula é gramática”, afirmou o professor, reforçando a importância de consultar as regras antes de pontuar.

Confira o vídeo: