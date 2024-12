Um homem foi preso nessa quinta-feira (19) suspeito de abuso sexual contra um adolescente de 14 anos. O caso aconteceu no município de Queimadas.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, da Polícia Civil da Paraíba, o suspeito, de 60 anos, trabalhava como curandeiro, era conhecido na cidade e teria se aproveitado dessa condição para cometer o abuso.

As investigações apontam que o adolescente tinha ido até o curandeiro com a sua avó e em dado momento o homem disse que precisaria realizar uma reza no adolescente.

Teria sido nesse momento que o abuso sexual foi cometido.

A família da vítima denunciou o curandeiro e, a partir daí, o delegado iniciou as investigações.

Ele disse que encontrou indícios de materialidade e, a partir daí, conseguiu um mandado de prisão na Justiça contra o suspeito.

*com informações do g1pb