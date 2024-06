Veja o que rolou de novidades neste sábado no ParaibaOnline

Acompanhe abaixo as notícias mais lidas neste sábado no ParaibaOnline, o site autônomo mais lido no Estado.

Treze fica no empate com o América-RN e segue líder na Série D

Interdição de estacionamento: Amde nega retaliação a vereadores

Transporte público: Campina Grande apresenta mais 30 ônibus novos

João Pessoa abre mês com programação para ‘festival do milho’

Renovada, seleção feminina de futebol goleia Jamaica em Recife

Estudantes da rede municipal têm aula de campo no “Sítio São João”

Grêmio perde para o Bragantino em sua retomada no Brasileirão

Vini marca e Real Madrid amplia hegemonia na Champions

Eucaristia e missão no mundo!

O pé de moleque e o São João do moço Amorim

Dezenove trechos de praias devem ser evitados na Paraíba

Em João Pessoa: Homem é morto em estacionamento de restaurante

Em parceria com a prefeitura, Treze realizou sua primeira corrida de rua

Nível do Guaíba fica abaixo da inundação pela 1ª vez

PMCG destaca providências após rescisão de obras no Capitólio

Feira de Flores de Campina Grande: tradição e reinvenção ao longo dos anos

Atenção! Beneficiários do BCP farão atualização cadastral

Morre ex-zagueiro da seleção brasileira na Copa de 1978

Mais de 2 mil produtos falsificados apreendidos em Campina

Polícia prende chefe de quadrilha especializada em fraudes

Prefeitura prepara shows e apresentações culturais pra junho

Mulheres: Sororidade, mudança e força do empreendedorismo

Aparte: pré-candidatura de Inácio padece de apoio do governo

Apresentações de quadrilha se iniciam na pirâmide do Parque do Povo

Palhoças do Parque do Povo são o epicentro do forró pé de serra

