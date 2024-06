Feira de Flores de Campina Grande: tradição e reinvenção ao longo dos anos

O comércio de flores de Campina Grande é uma atividade tradicional que remonta às origens da cidade. Com o passar do tempo, o mercado da Feira de Flores vem sendo alimentado majoritariamente por famílias locais que cultivam flores em seus próprios sítios nas cidades circunvizinhas e que vêm abastecendo a demanda da Rainha da Borborema.

A Feira de Flores de Campina Grande funciona o ano todo e fica na Feira Central, no coração da cidade. Os comerciantes que atuam no espaço precisam se reinventar para que o negócio se mantenha vivo e se perpetue na transição das estações. Em um cenário de sazonalidade e de pouca consistência, os floristas encaram uma realidade que contrasta com a beleza das flores.

Desafios como a concorrência das floriculturas da cidade e a logística para transportar a mercadoria até o local de venda fazem com que os comerciantes aumentem a demanda no objetivo de sustentar o empreendimento.

Em busca de maior reconhecimento e de atrair a atenção dos compradores, os comerciantes enfeitam as suas barracas com a diversidade de cores que as flores dispõem, formam arranjos, buquês e cestas para presentear em todas as datas comerciais, de celebrações e de homenagens que o calendário apresenta.

Alguns comerciantes apresentam uma visão mais otimista e acreditam que as pessoas têm buscado mais as flores para seu cotidiano, seja para enfeitar suas casas, dar de presente ou prestar uma homenagem. Outros acreditam que o mercado tem se fechado cada vez mais e o público comprador prefere um ambiente mais afastado da feira para escolher os seus arranjos.

Reunindo filhos que mantêm vivos os negócios de seus pais, pessoas que trabalham há mais de 40 anos como comerciantes de flores e recém-chegados ao mundo das vendas, a Feira de Flores de Campina Grande segue viva, mesmo diante dos contratempos e dos botões de rosas que, por um breve espaço de tempo, custem a abrir.

*por Andrezza Claudino.