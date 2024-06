O principal alvo da Polícia Civil em uma investigação no município de Patos foi preso na manhã deste sábado, 1º de junho. Ele tem 23 anos de idade e é investigado por comandar uma organização criminosa que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 200 mil contra agências bancárias, por meio de fraudes. A prisão contou com o apoio da Unintelpol e a delegacia de Piancó.

Em abril deste ano, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) de Patos já haviam prendido o ‘braço direito’ do homem capturado hoje. Eles formam a linha de frente do grupo criminoso, conforme apontam as investigações.

Eles devem responder por fraude eletrônica, organização criminosa, lavagem de capitais e falsa comunicação de crime.