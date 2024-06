Em João Pessoa: Homem é morto em estacionamento de restaurante

Um homem foi morto no estacionamento de um restaurante no bairro dos Bancários, em João Pessoa, na noite da sexta-feira. Dois homens foram presos suspeitos de cometerem o crime.

Conforme apuração da TV Cabo Branco, a vítima identificada apenas como Arlinson, de 42 anos, era dono de um pub em João Pessoa e natural do estado do Acre.

No momento do crime, o homem estava conversando com uma pessoa dentro de uma caminhonete no estacionamento do restaurante e, após algum tempo, se encaminhou para entrar no próprio veículo, quando um outro carro passou e de dentro dele foram disparados tiros contra a vítima.

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de terem cometido o homicídio em João Pessoa. De acordo com a TV Cabo Branco, a dupla foi encontrada dentro de um veículo na região de Mata Redonda, distrito de Alhandra, na grande João Pessoa.

Não se sabe ainda a motivação do crime, que é investigada pela Polícia Civil.

* Com g1pb