O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha, acompanhado do superintendente de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Vitor Ribeiro; e do empresário Alberto Pereira Nascimento, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sitrans), fizeram na manhã deste sábado, 1, a entrega de 30 ônibus para o sistema de transporte coletivo do município. O investimento privado é da ordem de R$ 15 milhões, em um pacote de veículos que já está operando na cidade. O momento, simbólico, aconteceu no Terminal de Integração.

Com a chegada dessa remessa de ônibus, a idade média das unidades foi ainda mais reduzida. Para o prefeito Bruno essa iniciativa está consolidando Campina Grande como uma das cidades com a frota de transporte público mais renovada do Nordeste.

“A gente vem numa posição muito sistemática de renovação de frota. A gente entende que uma frota nova e mais eficiente, tanto do ponto de vista do transporte, quanto ambiental, o quanto isso contribui com a cidade”, concluiu o prefeito Bruno.

De acordo com Alberto Pereira Nascimento, a maioria dos ônibus é do modelo Euro 6, mais modernos e eficientes. “São dois ônibus articulados, em um investimento para servir melhor a população”, disse.

Os veículos estão integrando frota do Consórcio Santa Maria, que passou a operar as linhas 500, 505, 555, 077, 092, 922, 902 e 903-B. O superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, informou que outros ônibus novos, devem estar chegando à cidade nos próximos meses. “A gente está nesse processo junto à Caixa. Vamos estar concluindo a parte burocrática, acredito que nos próximos 15 dias. A perspectiva é que em agosto, mais 50 ônibus cheguem não para substituir, mas para aumentar a frota na cidade.”, salientou Vitor Ribeiro.