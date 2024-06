O mês de junho chegou e com ele o cheiro da comida de milho. E nesse clima junino, a Prefeitura de João Pessoa deu início, neste sábado (1º), a programação especial na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, com o ‘Lá vem o Festival do Milho’. A programação vai se repetir nos sábados que antecedem o tradicional Festival do Milho, realizado todos os anos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Quem for a Cecaf terá a oportunidade de comprar o milho verde para preparar as tradicionais comidas típicas. Mas se preferir, lá também tem para vender as comidas prontas. O público ainda prestigia apresentações culturais.

“Iniciamos o mês de São João já com as prévias, que contam com apresentações culturais. Uma maneira de fomentarmos a oitava edição do Festival do Milho, que é um sucesso todos os anos. A população vai ter acesso ao milho verde, à comida junina e outras vendidas na feira, tudo com preço direto do produtor”, explicou Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano.

O grupo ‘As Cangaceiras de Lampião’ foi o responsável por animar os consumidores da Cecaf neste primeiro sábado de evento. “A Cecaf, com essa iniciativa, deu uma pequena amostra à população e clientes dos preparativos para o grandioso evento que vem sendo preparado para ser um marco na história das festividades juninas da região”, ressaltou Roberto Filho, diretor da Cecaf.

Preço do milho

Cultivado por boa parte dos 80 agricultores cadastrados no programa de agricultura familiar, a mão do milho pode ser encontrada entre R$30 e R$50. Natural de Cruz do Espírito Santo, Amauri de Souza, agricultor há 14 anos, é um dos maiores vendedores do cereal. Para a atual temporada, o trabalho é cauteloso para manter o produto em boa qualidade durante o período.

“Existe essa preocupação, mas estamos trabalhando para atender à população da melhor maneira possível, mantendo a excelência de sempre. Esperamos uma venda acima das 300 mãos”, afirmou Amauri de Souza.

“A gente aproveita essas prévias para divulgar e trazer novidades, o que traz um gostinho do que os compradores vão encontrar nos dias da festa”, comentou João Pedro Soares, agricultor de Jacumã, cidade do Litoral do Sul.

O professor Chico explicou que já tem o hábito de frequentar a feira e acredita na alta procura das famílias, por isso já correu e garantiu o milho das próximas semanas. “Gosto do bolo de milho ou do milho cozido, e aqui é o lugar para encontrar a melhor mercadoria”, afirmou.

Festival

Este ano, o Festival do Milho da Cecaf acontecerá entre os dias 20 e 23 de junho, das 5h às 15h. Na programação tem cultura, artesanato, música, gastronomia típica e regional, serviços e muito milho cultivado pelos agricultores familiares que atuam no local, comercializado a preços acessíveis.

Ainda será possível encontrar acessórios juninos para roupas, decoração, tiaras, chapéus, além de produtos em couro, chita, entre outros artigos. Na parte gastronômica, além do milho na palha, tem canjica, pamonha, beiju, bolo de milho, macaxeira, caldinhos, bode, galinha guisada, arroz de leite, entre outros pratos regionais do Nordeste.